РИАМО - 6 июл. Министерство строительного комплекса Подмосковья зарегистрировало в регионе 39 проблемных объектов строительства, соответствующий сводный перечень опубликован на сайте ведомства.

Согласно перечню, проблемные объекты находятся в Волоколамском, Воскресенском районах, Дмитровском округе, Дубне (три объекта), Истре, Звенигороде, Клину, Коломенском округе, Королеве, Котельниках, Ленинском районе, Лосино-Петровском, Луховицах, Можайске, Богородском округе (два объекта), Одинцовском районе (три объекта).

Кроме того, проблемные объекты зарегистрировали в Подольске (три объекта), Пушкинском районе (пять объектов), Пущине, Серпухове, Солнечногорском районе (три объекта), Ступине (два объекта), Химках (два объекта) и Электростали.

Ранее сотрудник пресс-службы министерства строительного комплекса Подмосковья сообщил РИАМО, что два многоквартирных дома жилого комплекса «Эстет», который расположен в микрорайоне Климовск городского округа Подольск, планируют ввести в эксплуатацию в конце 2019 года, также один дом будет введен до конца 2018 года.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев также сообщал, что подмосковные власти решают проблему обманутых дольщиков в регионе в ручном режиме. В областном Минстрое проблемные стройки курирует специальное подразделение.

Кроме того, решить проблему обманутых дольщиков в Подмосковье помогут федеральные ведомства. Региональные власти, в свою очередь, прикладывают максимальные усилия для того, чтобы люди получили свои квартиры. При этом власти регулярно проводят встречи с обманутыми дольщиками и стараются найти разные способы решения проблемы.