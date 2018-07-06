РИАМО - 6 июл. Столичные кафе и рестораны десятикратно увеличили количество блюд и напитков в меню в связи с наплывом гостей на чемпионат мира по футболу 2018, сообщил в пятницу руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк.

«Наши кафе и рестораны достойно выдерживают натиск, предлагая совершенно разнообразные блюда и напитки. Мы видим, что рост по определенным позициям, например, кратен 10. Напитки растут в 20 и 30 раз. Какие-то интересные блюда, особенно блюда русской кухни - пирожки, морсы, наши каши, которые считаются достаточно оригинальным блюдом для приехавших иностранцев - их рост составляет 3-4 раза», - сказал Немерюк в интервью телеканалу «Москва 24».

Он добавил, что в Центральном административном округе многие рестораны зафиксировали рост оборота от 1,5 до 3,5 раз. Данный показатель весьма серьезен, так как в предыдущие годы, когда в Москве проходили серьезные мероприятия, таких рекордов не наблюдалось.

«Те заведения общественного питания, которые находятся в центре города, особенно в Камергерском переулке и на Никольской улице, на Кузнецком мосту выдерживают натиск футбольных фанатов, тем более, что Никольская стала на эти дни чемпионата таким местом, куда приходят практически все фанаты, которые приехали. Это такая точка притяжения», - сказал Немерюк.

По его словам, задач по расширению меню перед столичными кафе и ресторанами никто специально не ставил. Сами предприниматели, рестораторы и отельеры в столице понимали, что на мундиаль в Москве ожидается огромный наплыв посетителей со всего мира.

«Практически в каждом ресторане вы встретите меню на английском и на других языках. Были подготовлены специальные блюда и увеличен ассортимент, усилена логистика по завозу продуктов, этого требует увеличения оборота. Дополнительно были привлечены силы поваров и официантов, которые обслуживают наших посетителей. Думаю, что многие студенты нашли работу в это время в качестве официантов в наших ресторанах», - сказал Немерюк.

Россия первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу FIFA. Игры принимают 11 российских городов. Мундиаль завершится 15 июля.