РИАМО - 6 июл. Исполнительного директора ООО «Вита Реал Эстейт», депутата Ульяновской области заключили под стражу по делу о мошенничестве с долевым строительством дома в Дмитровском городском округе, говорится в сообщении пресс-службы Главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области.

«По ходатайству следователя второго управления ГСУ СК России по Московской области судом в отношении исполнительного директора ООО «Вита Реал Эстейт», являющегося также депутатом Законодательного собрания Ульяновской области пятого созыва, обвиняемого в мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - говорится в сообщении.

По данным следствия, депутат совершил мошеннические действия при строительстве многоквартирного дома, расположенного в деревне Удино Дмитровского городского округа.

В июне 2011 года он под видом организации долевого строительства многоквартирного четырехэтажного жилого дома собрал денежные средства с дольщиков, заведомо осознавая, что дом не будет введен в эксплуатацию в установленном законом порядке, а имеющиеся в нем квартиры не могут выступать в качестве объектов недвижимого имущества.

В результате его преступных действий дольщикам был причинен ущерб на сумму более 105,3 миллиона рублей. В настоящий момент 32 человека признаны потерпевшими. Следователи продолжают работу по установлению всех потерпевших по уголовному делу, уже проведены две бухгалтерские, строительно-техническая, почерковедческая экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.