РИАМО (БАЛАШИХА) - 6 июл. Реконструкцию поликлиники в микрорайоне Заря подмосковной Балашихи планируют завершить к сентябрю 2018 года, сообщил главный инженер генподрядной организации – компании «Радиант-Строй» Юрий Мельников.

«Здание, где скоро откроется поликлиника – бывший штаб воинской части. Он находился в плачевном состоянии. Мы сломали перекрытие и крышу, а затем залили межэтажные и чердачные перекрытия железобетоном. На данный момент монтируются инженерные системы, производится монтаж кровли. К концу августа или к началу сентября реконструкция здания будет завершена на 100%», - сказал Мельников.

Площадь новой поликлиники - около 1,5 тысяч квадратных метров, медучреждение расположилось на улице Маршала Батицкого, дом №9А. На реконструкцию здания выделено около 50 миллионов рублей.

«В микрорайоне Заря на сегодняшний день работает только одна поликлиника, на первом этаже жилого дома. Ее мощности не позволяют обслуживать все население района. А вот в новой поликлинике будет терапевтическое, педиатрическое, рентгенологическое отделения, кабинеты физкультурной диагностики и кабинеты врачей-специалистов, дневной стационар. Поликлиника будет рассчитана на 200 посещений в смену», - сказал заместитель главного врача Балашихинской центральной больницы Алексей Прошкин.

Он добавил, что строительные работы ведутся по графику, а значит, поликлиника откроется в положенный срок.