РИАМО - 6 июл. Следователи проверяют сообщение о нарушении общественного порядка одной из пассажирок, летевшей рейсом Тель-Авив – Москва, она попыталась напасть на одну из бортпроводниц и была задержана, сообщается на сайте Московского следственного управления на транспорте СК РФ.

Ранее в ряде СМИ появилась информация о том, что женщина разговаривала по телефону в самолете прямо во время полета, после чего ей сделали замечание. Выполнить требования стюардесс и отключить телефон она отказалась, начала ругаться матом, а затем попыталась напасть на одну из бортпроводниц. Впоследствии полицейские задержали женщину в аэропорту «Шереметьево».

«Сегодня в одном из средств массовой информации появилась информация о нарушении одной из пассажирок общественного порядка на борту воздушного судна, следовавшего рейсом Тель–Авив – Москва 5 июля 2018 года», – говорится в сообщении.

В настоящее время следствием проводится комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин инцидента.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.