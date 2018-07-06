РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 6 июл. В подмосковном Подольске в рамках заседания совета депутатов был утвержден отчет об исполнении бюджета горокруга за 2017 год с дефицитом 433,5 миллиона рублей, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

Очередное заседание совета депутатов состоялось в четверг. В рамках мероприятия депутаты обсудили отчет «Об исполнении бюджета городского округа Подольск за 2017 год». Представляя документ, председатель комитета по финансам и налоговой политике администрации Светлана Коткова отметила, что исполнение доходной части бюджета превысило 11 миллиардов рублей (89% от плановых назначений).

«Налоговые и неналоговые доходы поступили в сумме 4 миллиардов 973,6 миллиона рублей, безвозмездные поступления из бюджета Московской области составили 6 миллиардов 172,1 миллиона рублей. По расходам бюджет округа за 2017 год исполнен в объеме 11 миллиардов 564,2 миллиона рублей, или 88,5% от плановых назначений. Бюджет исполнен с дефицитом 433,5 миллиона рублей», – говорится в сообщении.

Отчет об исполнении бюджета Подольска за 2017 год ранее рассматривался на публичных слушаниях, а также на депутатской комиссии по бюджету и финансам. В минувший четверг депутаты единогласно утвердили документ.