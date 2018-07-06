РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 6 июл. В подмосковном Подольске на 49-м заседании совета депутатов утвердили максимальный индекс изменения размера вносимой жителями платы за коммунальные услуги в горокруге, он составил 9,6%, говорится в сообщении пресс-службы администрации Подольска.

На 49-й сессии 5 июля депутатский корпус рассмотрел проект решения «Об обращении с инициативой об установлении предельного (максимального) индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги по городскому округу Подольск с 1 июля 2019 года». Данное обращение в орган местного самоуправления поступило от МУП «Подольская теплосеть».

«По предложению предприятия, с 1 июля 2019 года предельный (максимальный) индекс изменения вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в городском округе Подольск составит 9,6%. С указанной даты единый норматив по городскому округу Подольск на подогрев воды до 60 градусов составит 0,649 Г/кал за кубометр», - говорится в сообщении.

Депутаты норматив утвердили, затем его направят на рассмотрение министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.