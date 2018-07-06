РИАМО - 6 июл. В лесах Московской области появилась земляника, жители Подмосковья также уже могут найти в лесу первые подберезовики и лисички, сообщил РИАМО председатель комитета лесного хозяйства региона Иван Советников.

«Сейчас в лесах Московской области идет земляника. Иногда можно найти и чернику, но ее сезон будет чуть позже» - сказал Советников.

Он отметил, что в подмосковных лесах также можно найти грибы, например, подберезовики и лисички, но летний сезон грибов начнется в конце июля – начале августа.

«Но самое главное при сборе ягод и грибов — не заблудиться. Для этого нужно соблюдать простые правила в лесу: перед выходом нужно посмотреть карту и изучить местность, чтобы знать какие объекты и где расположены, а в лесу запоминать ориентиры и не заходить вглубь незнакомого леса. Уходя, предупредить о своем походе близких и родных, взять с собой полностью заряженный телефон, воду и спички, а также одеться по погоде», - добавил Советников.

Ранее Московская областная противопожарно-спасательная служба призвала жителей Подмосковья в связи с началом сезона ягод и грибов соблюдать меры предосторожности в лесу.