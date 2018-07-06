РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 6 июл. В подмосковном Подольске на данный момент все садовые некоммерческие товарищества (СНТ) заключили договоры на вывоз мусора, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

«На территории городского округа Подольск расположены 10 278 индивидуальных жилых строений (ИЖС). Из них заключили договоры на вывоз мусора собственники 7 357 ИЖС, или 71,6%. Кроме того, все 218 садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, расположенных в границах муниципального образования, заключили договоры на вывоз твердых коммунальных отходов», - говорится в сообщении.

В настоящее время из 37 управляющих муниципальных и частных компаний, осуществляющих свою деятельность на территории городского округа, перезаключили договоры на вывоз мусора 23 УК, а 14 частных управляющих организаций не заключили. В ТСЖ и ЖСК по состоянию на 4 июля перезаключили договоры 40 из 85 товариществ собственников жилья и жилищно-строительных кооперативов Подольска.