РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 6 июл. В подмосковном Подольске в пятницу неизвестные выбросили пятерых щенков в поселке Дубровицы, сотрудники администрации пристроили их в приют, сообщается на странице руководителя территориального отдела «Дубровицкий» Валерия Боярко в соцсети «ВКонтакте».

«В поселке Дубровицы в пятницу обнаружили пять очаровательных маленьких щенков. Их бросили утром около березового сквера. Сотрудники территориального отдела «Дубровицкий» совместно с работниками ПКБ (Подольский комбинат благоустройства - ред.) пристроили малышей в приют», - говорится в сообщении.

В микрорайоне Дубровицкий работает многофункционального центр реабилитации бездомных животных «Юна» в деревне Кутьино. Центр оказывает полный комплекс услуг по подготовке временно бездомных кошек и собак для проживания в домашних условиях: от лечения и стерилизации до кинологической работы по адаптации к новым условиям жизни.

«Юна» – это площадка, основной функцией которой является популяризация гуманного и ответственного отношения к братьям нашим меньшим и реализация программ, направленных на активное вовлечение человека во взаимодействие с ними. Выбрать себе питомцев можно на сайте центра http://yunacenter.ru.