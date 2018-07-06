РИАМО (БАЛАШИХА) - 6 июл. Более половины многоквартирных домов Балашихи готовы к отопительному сезону, сообщила начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Балашихи Татьяна Калашникова в ходе совещания служб ЖКХ.

Совещание служб жилищно-коммунального хозяйств прошло в администрации Балашихи. В нем приняли участие сотрудники управления ЖКХ, руководители управляющих компаний, ресурсоснабжающих организаций.

«На сегодняшний день в управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Балашихи сдано более 53% паспортов готовности многоквартирных домов. К 1 августа управляющим компаниям необходимо предоставить 70% паспортов готовности к отопительному сезону», - сказала Калашникова.

Она добавила, что всего в Балашихе 1 996 многоквартирных домов. Все они должны быть готовы к отопительному периоду до 1 сентября.