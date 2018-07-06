РИАМО - 6 июл. Власти Москвы приняли решение максимально избегать точечной застройки центральных районов и комплексно развивать окраины города для того, чтобы столица стала удобной и комфортной для жизни горожан, говорится в сообщении пресс-службы столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

«Мы хотим разуплотнить центр города, переориентируя размещение офисов и торговых центров в периферийные районы, и там формировать рабочие места в шаговой доступности от транспорта, а историческую часть развивать как культурное ядро с организацией комфортных общественных пространств и пешеходных зон», – сказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поставил задачу организовать городское пространство так, чтобы люди могли отдыхать и работать максимально близко к местам проживания, чтобы они тратили как можно меньше времени на дорогу.

Для этого, по мнению Хуснуллина, нужно правильно выстроить транспортную логистику с увеличением объемов и темпов транспортного строительства.

«Причем, приоритет – развитию общественного транспорта. Именно поэтому мы активно строим метро, развиваем территории вокруг МЦК и интегрируем железнодорожное кольцо с радиальными направлениями. Еще одним проектом из этого ряда станут Московские центральные диаметры», – отметил заместитель мэра.