РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 6 июл. Жительница городского округа Люберцы попросила скорректировать работу киосков с напитками и мороженым в Центральном парке культуры и отдыха, об этом она сообщила на официальной странице главы муниципалитета Владимира Ружицкого в Instagram.

По ее словам, парк преображается прямо на глазах - чистота, порядок, красота. Она почти каждый день гуляет в парке с ребенком. Однако ее огорчает то, что киоски с напитками и мороженым работают не каждый день. В связи с этим она поинтересовалась - нельзя ли как-то скорректировать их работу, чтобы не приходилось в случае жажды уходить из парка.

«Ваши пожелания будут учтены. Спасибо за информацию», - написал в комментариях врио заместителя главы администрации Александр Семенов.