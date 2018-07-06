РИАМО (БАЛАШИХА) - 6 июл. Поликлиника микрорайона Дзержинского в Балашихе получила в подарок автомобиль от «345 механического завода», сообщил генеральный директор завода, председатель союза промышленников и предпринимателей Балашихи Рустам Гатауллин.

«Забота о медицине – дело хорошее, это здоровье нации. С руководством центральной больницы мы нашли общий язык. Поэтому, когда я обратился к коллективу балашихинского «345 механического завода» с вопросом - что подарить поликлинике в микрорайоне Дзержинского на День медицинского работника, завод проголосовал и мы купили автомобиль», - сказал Гатауллин.

Он добавил, что поликлинике был передан автомобиль «Лада Ларгус». Новый автомобиль будут использовать для перевозки больных в поликлинику на обследование, для транспортировки образцов анализов в лабораторию, перевозки инвалидов в санаторий.

«Хотелось бы поблагодарить Рустама Мухтаровича Гатауллина и балашихинский «345 механический завод» за то, что на протяжении многих лет они очень внимательно относятся к системе здравоохранения. Мы рады, что вы помогаете словом и делом. Сегодня у нас радостное событие. Нам вручили ключи от автомобиля, который будет предназначен для нужд поликлиники в микрорайоне Дзержинского», - сказал главный врач Балашихинской центральной больницы Михаил Антипов.

Новая поликлиника открылась в микрорайоне Дзержинского в марте 2018 года. Взрослое отделение рассчитано на 240 посещений в смену, к нему прикреплено более 15 тысяч жителей. Детское отделение рассчитано на 200 посещений в смену. Оно обслуживает более 6 тысяч детей.