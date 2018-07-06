РИАМО - 6 июл. Управление Роспотребнадзора по Московской области предупреждает жителей о фактах продажи небезопасного для здоровья творога неустановленного производителя СПК «Игнатово», соответствующий документ имеется в распоряжении РИАМО.

О предприятии-фантоме стало известно после того, как покупатель приобрел некачественный творог через онлайн-магазин. На этикетке продукта было указано, что производителем является СПК «Игнатово» из Тульской области. Однако выяснилось, что по данному адресу находится другое юридическое лицо, которое не имеет ничего общего с СПК «Игнатово». Информацию о фантоме передали в Роспотребнадзор.

«Продукция предприятия не соответствует требованиям технических регламентов Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции», производится неизвестными лицами, в неизвестных условиях, маркируется с использованием недостоверных сведений, может быть опасной в эпидемиологическом отношении и вызвать пищевое отравление», - говорится в документе.