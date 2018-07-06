РИАМО - 6 июл. Прокуратура выявила, что сотрудники ПАО «Аэрофлот» не отреагировали на сообщение клиентки и предоставили информацию, что к ним не поступало ее обращение, за это суд назначил компании выплатить штраф, сообщается на официальном сайте Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

«За предоставление недостоверной информации прокуратурой в отношении юридического и должностного лица возбуждены два дела об административных правонарушениях по статье 19.7 КоАП РФ (непредставление сведений (информации)). Постановлением мирового судьи судебного участка №416 района Арбат города Москвы виновные лица привлечены к административной ответственности в виде штрафа», - говорится в сообщении.

Ранее в Московскую прокуратуру по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте поступило сообщение от жительницы Санкт-Петербурга.

По ее словам, она дважды обращалась в авиакомпанию, но не получала ответа. В результате проверки выяснилось, что сотрудники «Аэрофлота» не ответили на обращение женщины, а в прокуратуру предоставили ложные сведения о том, что обращений от заявительницы якобы не поступало.

Решение суда в законную силу пока не вступило.