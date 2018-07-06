РИАМО (КОРОЛЕВ) - 6 июл. Работы по благоустройству дворовых территорий подмосковного Королева в 2018 году полностью завершат до 31 октября, сообщил начальник управления дорог, благоустройства и экологии администрации города Иван Студеникин.

В пятницу в деловом и культурном центре «Костино» состоялось заседание координационного совета города. В нем приняли участие первый замруководителя городской администрации Олег Даниленко, начальник управления дорог, благоустройства и экологии администрации города Иван Студеникин, члены координационного совета города, а также инициативная группа жителей. В ходе заседания участники совета подвели промежуточные итоги работ по благоустройству города в 2018 году.

«На сегодняшний день работы по комплексному благоустройству ведутся на 21 дворовой территории. Все работы по благоустройству должны быть завершены в полном объеме до 31 октября. Фактически, работы должны завершиться раньше – 30 сентября, но еще месяц выделен на выявленные после приемки недостатки», - сказал Студеникин.

Он также отметил, что к текущему моменту в городе появилось 14 новых детских игровых площадок. Девять из них – это большие межквартальные комплексы. Всего в этом году игровые площадки появятся в 39 дворах.

Комплексное благоустройство дворовых территорий включает шесть основных элементов. Во дворах должны быть детская площадка, парковочные места, информационные стенды, площадка для сбора мусора, освещение, должны быть зеленые насаждения. В 2018 году в Королеве благоустроят порядка 40 дворов. По плану ремонта и благоустройства территорий на период 2018-2022 годов в городе подлежат ремонту порядка 200 дворовых территорий.