РИАМО – 6 июл. Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении нескольких генералов на руководящие должности в региональных МВД, СК и ФСИН, сообщает в пятницу Федеральное агентство новостей.

Документ за подписью главы государства в пятницу опубликован на официальном портале правовой информации.

«Российский лидер назначил генерал-майора полиции Михаила Давыдова на должность главы ГУ МВД РФ по Пермскому краю, а руководителем ГУ ФСИН по Ростовской области — генерал-майора внутренней службы Муслима Даххаева», - говорится в сообщении.

Кроме того, новые начальники появились в УМВД РФ по Ярославской области и Камчатскому краю. В документе также сообщается о назначении на пятилетний срок прокуроров Нижегородской области, Республики Удмуртия и Пермского края.

Всего Владимир Путин назначил 12 новых руководителей, освободив от должности двух сотрудников министерства внутренних дел.

Ранее на этой неделе российский лидер подписал указ о назначении нового посла РФ в Молдавии, а также присвоил почетные наименования 11 воинским формированиям.