РИАМО (КОРОЛЕВ) - 6 июл. Команда спортшколы олимпийского резерва из подмосковного Королева завершила выступления на международных гандбольных детско-юношеских состязаниях в Швеции, на счету подмосковной команды – победа над командой из Исландии, сообщается в аккаунте СШОР «Королев» в Instagram.

Соперниками команды из Королева на международном детско-юношеском турнире «Partille Cup», который проходит с 3 по 7 июля в шведском Гетеборге, были команды из Хорватии, Дании, Швеции и Исландии.

«Заканчивается европейское путешествие гандболистов. Наши ребята обыграли соперников из Исландии – команду «Fram»», - говорится в сообщении.

Команда из Королева, одержав победу над исландцами в последнем туре группового этапа со счетом 17:11, заняла пятое место в своей группе, вышла в 1/32 финала, но там уступила команде «Ski IL» из Норвегии.

«Partille Cup» - самые масштабные на планете гандбольные детско-юношеские состязания. Они проводятся в формате фестиваля с 1970 года. В этом турнире, 49 по счету, участие принимают около 1200 команд разных возрастов из полусотни стран.