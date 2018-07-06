РИАМО - 6 июл. Для координации работы ветеранских организаций в Подмосковье необходимо создать специальный совет при главе региона, сообщил в ходе круглого стола в пятницу руководитель пресс-службы МОРО ОООВ ВС РФ Олег Широков.

В пятницу в доме правительства Московской области прошел круглый стол комитета Московского областного регионального отделения Общероссийской общественной организации ветеранов Вооруженных Сил Российской Федерации (МОРО ОООВ ВС РФ), посвященный опыту военно-патриотической работы среди ветеранских организаций.

«Участники выразили признательность в адрес президента России Владимира Путина и губернатора Московской области Андрея Воробьева за создание условий для развития военно-патриотической работы, защиту исторической памяти посредством учреждения фонда президентских грантов, конкурс губернатора Московской области «Наше Подмосковье», деятельную поддержку юнармейского движения. Продолжением этой работы видим создание координационного совета ветеранских организаций при губернаторе Московской области», - сказал Широков.

Как добавил председатель комитета общественной организации Владимир Рабеев, подобные советы уже созданы в трех субъектах страны.

«Предложение по координации работы - оно прозвучало здесь, и в принципе оно является очень трезвым и разумным. Это создание координационного совета при руководителе региона. С этой идеей тоже можно выступить и, я думаю, здесь ничего нет крамольного, когда под руководством главы региона эта работа осуществляется», - добавил депутат Мособлдумы, председатель попечительского совета МОРО ОООВ ВС РФ Владимир Вшивцев.

Также в ходе мероприятия участники отметили, что необходимо возобновить практику начальной военной подготовки в учебных заведениях.

Круглый стол с участием ветеранских организаций Подмосковья прошел при поддержке Главного управления социальных коммуникаций Московской области.