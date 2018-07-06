РИАМО - 6 июл. Более 210 тысяч гектаров составила площадь ярового сева в сельскохозяйственных организациях Подмосковья, это на 3,3% больше, чем площади прошлого года, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«По предварительным данным, площадь ярового сева в этом году в сельскохозяйственных организациях и крестьянско-фермерских хозяйствах Подмосковья увеличилась на 3,3% и составила 210,3 тысячи гектаров. В прошлом году яровой сев был проведен на площади 203,6 тысячи гектаров», - сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

Министр добавил, что в этом году увеличили посевные площади картофеля и овощей.

«Площадь под картофелем увеличилась на 7,9% и составила 13,7 тысячи гектаров. А площадь под овощами защищенного грунта увеличилась на 2,7% и составила 7,5 тысяч гектаров», - добавил Разин.

Лидерами в этом направлении стали городские округа Зарайск, Серебряные Пруды и Луховицы.