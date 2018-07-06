РИАМО - 6 июл. Уже свыше 700 жителей Подмосковья получили консультацию специалистов центра «второго мнения», работающего на базе Московского областного научно‐исследовательского клинического института имени М.Ф. Владимирского, говорится в сообщении пресс-службы регионального министерства здравоохранения.

«Более 80% результатов получено по исследованиям КТ и МРТ, остальные — по флюорографии и маммографии. <…> Проект по созданию центра «второго мнения» на базе МОНИКИ имени М.Ф. Владимирского начал функционировать в январе 2018 года», – сообщил министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков.

По его словам, центр позволяет получить консультацию высококвалифицированных медицинских специалистов жителям всего Подмосковья, даже самых отдаленных населенных пунктов.

«То есть врачи на местах, столкнувшись с тяжелым случаем, могут направить запрос в МОНИКИ, где с результатами исследования ознакомятся ведущие специалисты. Также в случае необходимости будут подключены и врачи из других регионов», - отметил Марков.

Министр добавил, что за время работы системы чуть менее чем в 40% случаев эксперты МОНИКИ смогли скорректировать результаты исследований, что помогло врачам на местах поставить верные диагнозы и составить подходящий план лечения.

В материале напоминается, что все это стало возможным благодаря реализации проекта по созданию Единой рентгенологической информационной системы (ЕРИС), куда поступают результаты исследований со всех тяжелых медицинских аппаратов, в том числе ангиографов, МРТ, КТ и других.

В 2017 году в единую сеть удалось подключить порядка 170 тяжелых медицинских аппаратов в учреждениях здравоохранения Подмосковья.