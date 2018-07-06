РИАМО - 6 июл. За первые дни работы штаба ликвидации несанкционированных свалок было найдено 156 навалов мусора, из них более 40% уже успели устранить, сообщила в пятницу начальник Госадмтехнадзора Московской области Татьяна Витушева.

В Подмосковье создали по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева штаб ликвидации несанкционированных свалок и навалов мусора.

«Нередко свалки и навалы мусора возникают на землях лесного фонда. За первые дни работы штаба выявлено 156 свалок и несанкционированных навалов мусора в лесах. На данный момент уже 69 из них ликвидированы. Больше всего свалок в лесах устранено в Сергиево-Посадском районе и Орехово-Зуевском городском округе», - сообщила Витушева.

Она добавила, что активная фаза ликвидации несанкционированных свалок в лесах только начинается.