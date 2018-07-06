РИАМО - 6 июл. Подмосковные власти очень кропотливо прорабатывают вопрос обращения с мусором в регионе, работа по этому направлению ведется с 2013 года, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В пятницу Воробьев открыл в Истре традиционный семинар-совещание «Современные принципы эффективного управления» для членов регионального правительства, глав муниципалитетов и депутатов. На панельной дискуссии губернатор отметил, что создание современной системы обращения с отходами является одной из важнейших задач для региона.

«Мы с 2013 года очень кропотливо стараемся эту проблему решать. Подмосковье - первый регион, который запустит комплекс по переработке отходов. Естественно, будут приниматься законы, необходимые директивы, которые помогут все это превратить в нужный результат», - сказал Воробьев.

Вице-губернатор Московской области Ильдар Габдрахманов напомнил, что за пять лет в регионе закрыли 24 полигона твердых бытовых отходов из 39.

«На данный момент уже четыре полигона – «Каширский», «Быково», «Электросталь» и «Кучино» - находятся в стадии активной рекультивации. Готовятся проекты и по рекультивации остальных полигонов», – отметил Габдрахманов.

Зарубежные специалисты поделились с участниками образовательного семинара опытом утилизации мусора. Представитель компании Mitsubishi рассказал о том, как формировалась система обращения с отходами в Японии.

«Раздельный сбор мусора начался у нас в конце 80-х – начале 90-х годов. Со стороны правительства был сделан первый шаг – принятие закона о переработке отходов. Было понимание, что надо увеличивать число мусоросжигательных заводов. Государство призывало население сжигать мусор, чтобы не допустить повышения налогов. И тогда в городах начались кампании по раздельному сбору мусора», - сказал гендиректор Mitsubishi Heavy Industries Environmental & Chemical Engineering Араи Тосикадзе.

Тему продолжил Оливер Кайзер, возглавляющий компанию Ecocom, которая занимается дегазацией полигона ТБО «Кучино» в Балашихе.

«Австрии потребовалось 40 лет для решения этой проблемы. Так же, как в Японии, были свалки, неуплотненный мусор. Было принято решение в 1996 году построить в Вене первый мусоросжигательный завод. Затем второй – Шпиттелау, который весьма известен. Наш известный художник озолотил его, разрисовал, сейчас там регулярно проводят экскурсии», - отметил Кайзер.