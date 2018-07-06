РИАМО - 6 июл. Банк России пообещал выпустить памятную монету номиналом в полрубля в случае победы сборной России над командой Хорватии на чемпионате мира по футболу, сообщается в Twitter-аккаунте регулятора.

«Если сборная России выйдет в полуфинал, выпустим монету 1/2 рубля. Болеем за наших!» - говорится в сообщении.

Матч одной четвертой финала ЧМ-2018 Россия – Хорватия начнется 7 июля в 21:00.

Россия первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу FIFA. Игры принимают 11 российских городов. Мундиаль завершится 15 июля.