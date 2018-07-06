РИАМО - 6 июл. Инспекторский состав Главного управления государственного строительного надзора Московской области завершил очередную проверку строительства торгово-развлекательного центра, расположенного на пересечении Ярославского и Красноармейского шоссе в Пушкинском районе, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«В настоящее время на объекте ведется монтаж внутренних инженерных систем, работы по благоустройству территории. Работы в графике», – сказал начальник Главгосстройнадзора Московской области Артур Гарибян.

В двухэтажном комплексе, общей площадью 43,6 тысячи квадратных метров, разместятся торговые галереи, развлекательная зона, сеть кинозалов, предприятия общественного питания, а также административные и вспомогательные помещения. В проекте учтены требования доступности для маломобильных групп населения.

На территории предусмотрены открытые автомобильные стоянки, тротуары, малые архитектурные формы. Кроме того, будет выполнено озеленение прилегающей территории.

Финансирование – средства инвестора. Застройщиком выступает ООО «ТОРГОВАЯ ГАЛЕРЕЯ». Плановый срок завершения строительства – третий квартал 2018 года.