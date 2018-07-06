РИАМО - 6 июл. В рамках смотра-конкурса «Регионы России» три объекта благоустройства в подмосковных городах получили почетные награды, именно они представляли регион в одной из номинаций конкурса, говорится в сообщении Главного управления архитектуры и градостроительства Московской области.

«Три реализованных проекта благоустройства Московской области отмечены почетными наградами - серебряными дипломами I Всероссийского фестиваля с международным участием «Архитектурное наследие», - сказал начальник Главархитектуры региона Владислав Гордиенко.

Ими стали: благоустройство исторической части Сергиева Посада, автор проекта - ГУП МО «НИиПИ градостроительства», благоустройство туристских маршрутов «Житная площадь» и «Коломенский посад», сквером и площадью двух революций, сквером Зайцева, улицей Полянская в Коломне, автор проекта - архитектурное бюро «Базис», реконструкция парка 30-летия Победы, строительство пирса и обустройство береговой зоны в Орехово-Зуеве, автор проекта - архитектурное бюро «Базис».

Все три проекта удостоились награды.

«Очень приятно, что реализованные проекты благоустройства в городах Подмосковья отмечены профессиональным архитектурным сообществом. В Московской области из года в год ведется масштабная работа по формированию комфортной городской среды. Мы стремимся создавать комфортные и современные общественные пространства, учитывая культурный код городов, местные традиции, колорит», - прокомментировал главный архитектор Московской области Михаил Хайкин.

Он отметил, что была проведена комплексная работа по формированию облика улиц Сергиева Посада и Коломны, общественные пространства приобрели новый вид, но не утратили своих особенностей. Реконструкция парка 30-летия Победы в Орехово-Зуеве, по его словам, является одним из самых интересных проектов прошлого года. Старый парк приобрел новый облик и функции, выполнено зонирование с учетом интересов жителей.

Награды победителям вручали президент Союза архитекторов России Николай Шумаков, директор департамента государственной охраны культурного наследия министерства культуры Российской Федерации Владимир Цветнов, куратор фестиваля «Архитектурное наследие» Ирина Маркина.

В первом фестивале приняли участие 25 регионов России. Его цель - изучение и демонстрация опыта в области сохранения объектов культурного наследия, популяризация прогрессивных подходов сохранения архитектурного и градостроительного наследия.