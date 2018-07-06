РИАМО (СЕРПУХОВ) – 6 июл. В подмосковном Серпухове в честь Дня любви, семьи и верности 7 июля проведут традиционный семейный фестиваль «Ромашковое лето», сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Праздник состоится в Принарском парке.

«Гостей фестиваля ждут: детская анимация, танцевальные мастер-классы, спортивные состязания для всей семьи, «народное караоке», анимационная площадка для молодоженов, праздничная торговля», – говорится в сообщении.

Мероприятия пройдет 7 июля с 15:00 до 19:00.

День семьи, любви и верности – российский праздник, который отмечается 8 июля и приурочен ко дню памяти святых князя Петра и его жены Февронии, покровительствующих семье и браку в православной традиции.