РИАМО – 6 июл. Благодаря миграционной амнистии федеральный бюджет в России может ежегодно получать дополнительные 20-60 миллиардов рублей от трудовых патентов, сообщил РИАМО президент общественной организации «Федерация мигрантов России» Вадим Коженов.

Миграционная амнистия подразумевает, что живущий в России иностранец с просроченными документами может добровольно сдаться властям и получить легальный статус - в случае, если он не нарушал закон и не находится в розыске. В рамках амнистии иностранные граждане получат возможность встать на миграционный учет и легально заниматься трудовой деятельностью, для чего мигрантам потребуется патент на работу.

«Мы разработали проект нормативного документа и взаимодействуем с МВД по проведению миграционной амнистии в России. Легализация при минимальной планке может принести более 20 миллиардов рублей ежегодных поступлений в бюджет от патентных сборов. В случае средней оценки – более 40 миллиардов рублей, в случае оптимистичной оценки – более 60 миллиардов рублей», - сказал Коженов.

По его словам, на данный момент в России с нарушением режима пребывания находятся около 3,5 миллионов человек.

«Данный проект целесообразен лишь в отношении мигрантов, которые не имеют других нарушений норм и правил, установленных на территории РФ, и не нарушивших ни одну норму закона, кроме режима пребывания», - подчеркнул Коженов.

Международный опыт показывает, что миграционная амнистия выводит из тени от 18% до 47% нелегалов, добавил собеседник агентства.

«Очевидным плюсом данного проекта является то, что большое количество мигрантов пройдут медицинское освидетельствование, что позволит сократить опасность распространения болезней. По разным оценкам экспертов, от 3% до 9% мигрантов имеют недопустимые заболевания», - заключил Коженов.