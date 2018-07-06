РИАМО – 6 июл. Минэкономразвития сообщило, что Россия ввела ответные меры на новые пошлины США, передает в пятницу Газета.ru.

Соответствующее постановление было подписано премьер-министром России Дмитрием Медведевым.

«Компенсирующие меры применяются в виде дополнительных, повышенных ставок импортных пошлин в размере от 25 до 40% от стоимости ввозимого товара. Ими будут облагаться некоторые товары США, аналоги которых производятся в России», — сказал министр экономического развития России Максим Орешкин.

В материале уточняется, что под меры подпадают строительно-дорожная техника, нефтегазовое оборудование, а также инструменты для обработки металлов и для бурения скальных пород.

Орешкин отметил, что пошлины поддержат российские предприятия, которые выпускают аналогичную продукцию.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что протекционизм США приведет к глобальным последствиям.