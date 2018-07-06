РИАМО (СТУПИНО) - 6 июл. Династия промышленников из Ступина признана лучшей в регионе, сообщил Ступинскому информагентству председатель комитета по инвестициям, потребительскому рынку и предпринимательству администрации горокруга Иван Паламарчук.

«Вчера (5 июля - ред.) в доме правительства Московской области прошел День промышленника. Традиционно в рамках торжества награждались лучшие подмосковные предприятия и специалисты. Благодарность губернатора Подмосковья была объявлена ступинской династии Репиных, представляющих НПП «Аэросила». Она одержала победу в областном конкурсе «Лучшая трудовая династия»», - сказал Паламарчук.

По данным агентства, общий стаж работы Репиных в компании превышает 142 года. Зачинателем династии стал Сергей Репин, начавший свой трудовой путь на перспективном ступинском предприятии в 1944 году. Самым молодым представителем семьи, работающим сегодня на «Аэросиле», стал Алексей Михайлин, который пришел сюда в 2015 году.