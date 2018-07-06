РИАМО – 6 июл. Тематические фотозоны установили на Казанском и Ярославском вокзалах Москвы ко Дню семьи, любви и верности, а также девушки и парни в русских национальных костюмах раздают пассажирам символические открытки с изображением ромашки, передает в пятницу корреспондент РИАМО.

Московские железнодорожники проводят акцию, посвященную Дню семьи, любви и верности. На Казанском и Ярославском вокзалах для пассажиров установили тематические фотозоны.

Кроме того, рядом со стендом парень в яркой рубахе-косоворотке и девушка в сарафане и кокошнике на голове раздают жителям и гостям столицы открытки с изображением ромашки, которую каждый желающий сможет отправить близким и родным людям.

«Железнодорожники чтут традиции и с уважением относятся к культуре нашего народа. Среди железнодорожников много семейных пар и целых железнодорожных династий. У компании РЖД есть социальная программа поддержки молодых и многодетных семей», - сказал сотрудник пресс-службы МЖД.

Он отметил, что на Ярославском и Белорусском вокзалах проходит выставка рисунков лауреатов Всероссийского конкурса художественных работ «Семья - душа России», которая продлится до 15 июля.

День семьи, любви и верности — российский праздник, который отмечается 8 июля и приурочен ко дню памяти святых князя Петра и его жены Февронии, покровительствующих семье и браку в православной традиции.