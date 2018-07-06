РИАМО - 6 июл. В 56 муниципалитетах Подмосковья в июле планирую провести 237 ярмарок, 50 из которых имеют уникальную тематику, наибольшее их количество пройдет в городском округе Люберцы, Одинцовском и Щелковском районах, говорится в сообщении пресс-службы министерства потребительского рынка и услуг Московской области.

«В июле в ярмарках примет участие множество уникальных предпринимателей, а также фермеры, производители, монастырские хозяйства из 39 регионов РФ и стран ближнего зарубежья», - сказал министр потребительского рынка и услуг Московской области Владимир Посаженников.

На всех площадках будет организовано 11 943 торговых места. Наибольшее количество ярмарок пройдет в городском округе Люберцы, Одинцовском, Щелковском, Пушкинском, Сергиево-Посадском муниципальных районах.

По словам министра, организаторы подготовили десятки интереснейших мастер-классов, конкурсов с призами, концертные программы с выступлением творческих коллективов, различные, интерактивные зоны, детские анимационно–театрализованные представления, уникальную продукцию от фермеров, ремесленников.

С 7 по 8 июля в городском округе Луховицы пройдут три тематические ярмарки «Луховицкий огурец», в которых примут участие сельхозтоваропроизводители и жители городского округа.