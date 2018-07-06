РИАМО - 6 июл. Житель Псковской области, который устроил дебош в самолете, ответит в суде за свое поведение, мужчина распивал алкоголь и пытался закурить во время полета, после прилета в аэропорт «Домодедово» его сразу задержали, сообщается на сайте Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

Заместителем Московского прокурора по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте утвержден обвинительный акт по уголовному делу в отношении 24-летнего жителя Псковской области. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктом «в» части 1 статьи 213 УК РФ (хулиганство, совершенное на воздушном транспорте).

«После прибытия в аэропорт «Домодедово» злоумышленник был задержан сотрудниками транспортной полиции. Материалы уголовного дела направлены в Домодедовский городской суд для рассмотрения по существу», - говорится в сообщении.

По версии дознания, обвиняемый, являясь пассажиром рейса авиакомпании «Нордавиа», следовавшего по маршруту Барселона - Москва («Домодедово»), грубо нарушал общественный порядок. На борту самолета мужчина распивал спиртные напитки, пытался закурить, оскорблял членов экипажа и пассажиров, на замечания командира воздушного судна не реагировал.