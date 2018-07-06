РИАМО - 6 июл. В столичном аэропорту «Шереметьево» решили проблему с долгим ожиданием появления на табло надписей на русском языке, которая появилась из-за использования китайского для дублирования надписей, теперь все надписи постоянно демонстрируются на русском, а на английском и китайском – попеременно, сообщается на сайте студии Артемия Лебедева.

В 2017 году все надписи в «Шереметьеве» начали дублировать на китайском. Россиянам же приходилось в течение 10 секунд ждать, пока на табло рейсов появится информация на русском языке, а не набранная иероглифами.

«Больше не нужно ждать. В студии разработали информационные табло, на которых русский язык никогда не исчезает с экранов», – говорится в сообщении.

На мониторах постоянно отображаются два языка – русский и английский или китайский. На русском языке полная информация о рейсах показывается всегда. Английский и китайский чередуются в специальных блоках (при необходимости добавляется любой другой дополнительный язык). При этом пассажиры из Китая и англоязычных стран ждут информацию на своем языке в два раза меньше, чем было ранее.

«Из-за появления дополнительного блока с названием города места на табло стало меньше, поэтому верстка теперь более плотная и с большим количеством визуальных акцентов», – добавляется в сообщении.

Кроме того, теперь совмещенные рейсы, билеты на которые продают сразу несколько авиакомпаний, отображаются в одной строчке. Все рейсы на табло также разбили группами по часам, чтобы легче было находить нужный.

«Мониторы у выходов на посадку тоже сильно изменились. Мониторы оформлены фотографиями с видами городов и устроены так, что всю главную информацию пассажир считывает издалека», – отмечается в материале.

На сайте заключается, что новые табло помогают разводить пассажиропотоки.