РИАМО – 6 июл. На столичном стадионе «Спартак» во время матча чемпионата мира по футболу был задержан гражданин Великобритании Тревер Мартин Хорси, которого разыскивает полиция ОАЭ, сообщает ТАСС.

«Он был задержан на стадионе во время матча с Англией, является гражданином Великобритании. Полиция Эмиратов вменяет ему 401-ю статью, она подразумевает, что он расплатился недействительным чеком, зная об этом. Наши правоохранительные органы квалифицируют это как часть 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»)», - сообщил адвокат англичанина Магомед Эсендиров.

Вопрос об аресте Хорси будет рассмотрен в ближайшее время в Тушинском суде Москвы.

Как рассказал адвокат, Хорси 63 года, он болен диабетом и раком легких.

«После матча он должен был вернуться в Великобританию для дальнейшего прохождения химиотерапии», - отметил Эсендиров.

Вменяемое Хорси преступление было совершено в 2011 году. Эсендиров пояснил со слов своего подзащитного, что вопрос с правоохранительными органами ОАЭ был решен. После инцидента с чеком мужчина спокойно посещал другие страны.