РИАМО - 6 июл. Работы по благоустройству въездных групп на шоссе Энтузиастов и Мичуринском проспекте выполнены на 50%, в дальнейшем приведенные в порядок придорожные территории станут привлекательными, комфортными и безопасными как для пешеходов, так и для водителей, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента капитального ремонта.

«После демонтажа асфальтобетонного покрытия тротуаров и бордюрного камня рабочие приступили к устройству кабельной канализации. К настоящему времени на обеих въездных группах полностью завершена бестраншейная прокладка методом горизонтально-направленного бурения (765 погонных метров на шоссе Энтузиастов и 630 погонных метров на Мичуринском проспекте)», – говорится в сообщении.

Строители уже установили более 95% полиэтиленовых труб низкого давления и приступили к прокладке кабеля в них. Далее на Мичуринском проспекте предстоит установить кабельные колодцы, а на шоссе Энтузиастов, где установили 74 колодца, эта работа уже завершена. На шоссе Энтузиастов проводится также ремонт ливневой канализации: заменено почти 2 000 метров водоотводных лотков и желобов, это более 60% работ.

На обеих въездных группах завершается устройство дорожно-тропиночной сети. На шоссе Энтузиастов, где выполнено почти 94% работ, устроено почти 2,3 тысячи квадратных метров дорожек. На Мичуринском проспекте уже проложено почти 21 тысяча квадратных метров дорожек, это 80% запланированного объема.

Кроме того, на обеих въездных группах выполнена значительная часть работ по устройству тротуаров. На Мичуринском проспекте установлено более 16,5 тысяч метров бордюрного камня (98%) и замощено бетонной плиткой почти 4,6 тысячи квадратных метров (97%). На шоссе Энтузиастов установлено порядка 9 тысяч метров бордюрного камня, то есть выполнено более 80% работ, а также замощено бетонной плиткой порядка 2,3 тысячи квадратных метров, что составляет более 97% планового объема.

На Мичуринском проспекте планируется установить 130 опор освещения. К настоящему времени установлено более 70 опор (55%).

Также устройство газонов на территории обеих въездных групп подходит к завершению: на шоссе Энтузиастов выложено 117 тысяч квадратных метров (97%), а на Мичуринском проспекте более 235 тысяч квадратных метров (73%) газонного покрытия. Основные работы по благоустройству планируются завершить летом этого года. Осенью на территории обеих въездных групп высадят деревья, а весной будущего года – кустарники.

«Основная задача благоустройства транспортных развязок на пересечении вылетных магистралей с МКАД – создать хорошее первое впечатление о столице у всех, кто въезжает в Москву на автомобилях или общественном транспорте. Кроме того, комплексное благоустройство позволит сделать придорожные территории привлекательными, комфортными и безопасными как для пешеходов, так и для водителей», – заключается в материале.