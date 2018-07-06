РИАМО - 6 июл. В природных заповедниках двух муниципалитетов на севере Подмосковья установят щиты с информацией о том, каких редких животных здесь можно встретить, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

«По заказу министерства экологии и природопользования Московской области будут разработаны и размещены специальные информационные щиты около ценных природных объектов двух муниципальных образований региона», - говорится в сообщении.

Как уточнил глава природоохранного ведомства Александр Коган, на первом этапе установят 20 цветных антивандальных щитов вдоль границ природных заповедников в Талдомском городском округе и Сергиево-Посадском районе.

«Особо охраняемые природные территории этих муниципалитетов пользуются большой популярностью среди жителей как нашей области, так и соседней Москвы, но далеко не многие туристы знают об обитании на этих землях краснокнижных видов растений, зверей и птиц, и непроизвольно наносится огромный вред природе», - отметил Коган.

В дальнейшем также планируется размещать подобные информационные щиты около границ памятников природы в других муниципалитетах Подмосковья.