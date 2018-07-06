РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 6 июл. В подмосковном Подольске коммунальные службы выявили более 90 незаконных свалок, треть из них ликвидировали к 4 июля, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

В ходе инвентаризации с 26 по 29 июня на территории городского округа Подольск выявили 94 несанкционированных навала мусора, из них 44 - свалки на землях лесничества, землях сельскохозяйственного назначения, частной территории, и 50 – на муниципальной территории.

«По состоянию на 4 июля подрядчики ликвидировали в общей сложности 31 навал, на текущей неделе планируется ликвидировать еще порядка 20 несанкционированных свалок», - говорится в сообщении.

Для ликвидации несанкционированных навалов мусора комитет по ЖКХ и благоустройству администрации привлек подрядные организации в соответствии с заключенными муниципальными контрактами.