РИАМО - 6 июл. Специалисты управления Роспотребнадзора по Москве приняли в эксплуатацию уже 42 зоны отдыха без купания, также в столице насчитывает восемь территорий, где можно искупаться, сообщается на сайте ведомства.

На территории города расположено 11 зон отдыха с купанием (из них одна зона отдыха – Пляжный комплекс «Бич-Клаб» (САО) на реконструкции, 1 – зона отдыха Большой Садовый пруд (САО) на надзоре Федерального медико-биологического агентства) и 48 зон отдыха без купания (из них на реконструкции – 6). В настоящее время открыты для купания восемь зон отдыха: озеро «Черное» (Зеленоград); Большой городской пруд (Зеленоград); Школьное озеро (Зеленоград); Белое озеро (ВАО); Серебряный бор-2, Серебряный бор-3 (СЗАО); Мещерское (ЗАО); Тропарево (ЮЗАО).

«Также в городе приняты в эксплуатацию и функционируют 42 зоны отдыха без купания: Серебряно-Виноградный пруд, Черкизовский пруд, пруды парка «Радуга» (Большой Графский, Итальянский), Круглый пруд, Лебедянский пруд, Путяевские пруды, Кусково, Олений пруд (ВАО); Кузьминские пруды (верхний и нижний), Шибаевский пруд, Люблинские пруды, Дворцово-парковый ансамбль Лефортово (ЮВАО); пруд «Быково болото», пруд МЖК, Михайловский пруд, Дунькин пруд (Зеленоград) и другие», – говорится в сообщении.

На реконструкции в настоящее время находятся зоны отдыха: с купанием Бич-Клаб (САО); без купания: Екатерининский пруд (ЦАО), Джамгаровский пруд (СВАО), пруды №3-6 на территории ВДНХ (СВАО), Долгие (Виноградовские) пруды №№1, 2 (СВАО), Лазоревые пруды №№1, 2 (СВАО), Терлецкая дубрава (ВАО).

В принятых в эксплуатацию зонах отдыха проводится обработка против клещей и личинок комаров, в том числе имеются необходимые дезинфицирующие средства для уборки туалетов, обеспечены качество и безопасность песка, своевременно произведена его замена.

Контроль за эксплуатацией зон отдыха продолжается.