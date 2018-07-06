РИАМО - 6 июл. Почти 160 тысяч жителей Подмосковья получают социальную доплату к пенсии, претендующие на получение доплаты граждане должны быть зарегистрированы в регионе и быть безработными, сообщается на официальном портале правительства Московской области.

«Региональная социальная доплата к пенсии доведена до уровня общего материального обеспечения неработающих пенсионеров, до 9527 рублей, ее получают более 158 тысяч жителей Московской области», - сказала министр социального развития региона Ирина Фаевская.

Граждане, которые претендуют на получение доплаты к пенсии, должны быть зарегистрированы в Московской области по месту жительства или пребывания и быть неработающими.

«Региональная социальная доплата к пенсии назначается жителям Московской области, которые получают пенсию в Подмосковье, но ее размер с учетом общей суммы материального обеспечения не превышает величину прожиточного минимума пенсионера, установленную в регионе», - добавила Фаевская.

Выплата социальной региональной доплаты к пенсии предусмотрена для пенсионеров, получающих пенсию по старости или за выслугу лет, по инвалидности (старше 18 лет), по случаю потери кормильца (старше 18 лет), а также детей, получающих пенсию по инвалидности и по случаю потери кормильца. И, кроме того, для лиц, получающих пенсию по случаю потери кормильца, достигших 18 лет и обучающихся по очной форме обучения по основным образовательным программам в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, до окончания ими такого обучения до 23 лет.

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