РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 6 июл. Жители городского округа Люберцы пожаловались на отсутствие в Люберецкой районной больнице медикаментов и бинтов, об этом они сообщили в группе «Люберцы Life» в соцсети «ВКонтакте».

«Что случилось с нашей больницей ЛРБ №2? Мама ездит туда на капельницы каждую неделю, просят (работники медучреждения – ред.) купить физраствор, катетеры, бинты и многое другое. Говорят, что у них закончилось», – написала одна из местных жительниц.

По словам сотрудника пресс-службы министерства здравоохранения Московской области, в течение июля ведомство будет проводить работу по погашению кредиторской задолженности в медицинских учреждениях.

«В настоящее время в стационары и поликлиники осуществляется поставка расходных материалов и медикаментов. Медицинская помощь пациентам оказывается в полном объеме», – пояснил сотрудник.