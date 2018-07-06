РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 6 июл. В пятницу в поселке Сосновый Бор подмосковного Подольска в ЖК «Весенний» мошенники начали собирать деньги на новую детскую площадку, сообщается в группе УК «ООО «Импульс»» в соцсети «ВКонтакте».

«Уважаемые жители! Обращаем ваше внимание, что 6 июля 2018 года в ваших домах, в частности №1, подъезд 7, замечены люди, которые представляются инициативной группой и собирают деньги на детскую площадку. Будьте внимательны, это мошенники!» - говорится в сообщении.

Управляющая компания «ООО «Импульс»» руководит многоквартирными домами по адресу: поселок Сосновый Бор, Объездная дорога, дом №1 и дом №2.