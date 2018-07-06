РИАМО - 6 июл. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки запретила прием студентов в московский институт экономики и социального развития, сообщается на сайте ведомства.

«За неисполнение предписаний в установленные сроки Рособрнадзором запрещен прием в НВОУ «Институт экономики и социального развития», - говорится в сообщении.

Данное решение было принято по результатам проверки вуза.

Прием в образовательную организацию запрещается в случае неисполнения предписаний Рособрнадзора, поясняется на сайте.

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