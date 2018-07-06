РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 6 июл. Концерт памяти поэта Андрея Дементьева состоится в усадьбе «Знаменское-Губайлово» в подмосковном Красногорске 16 июля, сообщается в группе усадьбы в соцсети «ВКонтакте».

«Шестнадцатого июля 2018 года в КВК «Знаменское-Губайлово» состоится концерт памяти одного из известнейших поэтов второй половины XX века Андрея Дементьева. Люди, чьи судьбы неразрывно связаны с именем Андрея Дементьева, привезут в Красногорск его стихотворения и горячо любимую им классическую музыку», – говорится в сообщении.

Начало концерта в 18:00. Вход бесплатный.

Поэт, радио- и телеведущий Андрей Дементьев ушел из жизни 26 июня 2018 года. Шестнадцатого июля ему должно было исполниться 90 лет.