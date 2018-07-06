РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 6 июл. В подмосковном Подольске более 4,5 тысяч школьников из 60 школ городского круга окончили учебный год на «отлично», говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Более 12% подольских школьников - а это более 4,5 тысяч человек - закончили учебный год на «отлично». Также 214 выпускников 11-х классов получили медаль «За отличные успехи в учении», что составило 12,31% от общего числа выпускников 11(12)-х классов. Получили аттестаты с отличием 272 девятиклассника (7,21%)», - говорится в сообщении.

Со стопроцентной успеваемостью завершили учебный год 27 общеобразовательных учреждений городского округа, что составило 47,4% от общего числа общеобразовательных учреждений Подольска. В общей сложности в 2017-2018 учебном году общая успеваемость более 42 тысяч школьников составила 99,65%. Из 131 школьника, признанного неуспевающим, большинство ребят переведены в следующий класс условно – учащимся предстоит пройти переаттестацию осенью.

В 2017-2018 учебном году в городском округе Подольск увеличилась сеть общеобразовательных учреждений. Вступили в строй две школы-новостройки: школы №№34 и 35.

В настоящее время на территории муниципального образования функционируют 60 общеобразовательных учреждений, в том числе 49 учреждений основного общего и среднего общего образования, три учреждения для детей дошкольного и младшего школьного возраста, три специальных коррекционных учреждения для детей с ограниченными возможностями здоровья, одно муниципальное казенное общеобразовательное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и четыре негосударственных общеобразовательных учреждения.