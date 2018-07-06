РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 6 июл. В жилом комплексе «АРТ» в подмосковном Красногорске организована фан-зона ЧМ-2018, 7 июля здесь можно посмотреть матчи между сборными России и Хорватии, а также Швеции и Англии, сообщается в группе девелопера «Крост» в соцсети «ВКонтакте».

«Специально оборудованные фан-зоны будут открыты на спортивных площадках четырех жилых комплексов, расположенных в Москве, Новой Москве и Московской области. Как обычно любителей футбола будут ждать вкусная еда от резидентов московских парков, супер-удобные кресла-мешки, огромный экран и буря эмоций!» – говорится в сообщении.

Фан-зона в ЖК «АРТ» расположена по адресу: Красногорск, микрорайон Павшино, улица Авангардная, дом 4.

Матч между Россией и Хорватией начнется 7 июля в 21:00.

«Синоптики обещают дождь, но мы уверены, жар сердец наших болельщиков разгонит тучи и приведет сборную России к новой победе», – заключается в сообщении.

С 7 июля в Москве начнет работать новая фан-зона чемпионата мира по футболу возле стадиона «Спартак», там появятся восемь экранов.

Официальной фан-зоной FIFA является площадка на Воробьевых горах, расположенная рядом со зданием МГУ. Эта фан-зона предполагает комфортное размещение 25 тысяч человек. Тем не менее площадка уже не раз была перегружена, и власти Москвы рекомендовали болельщикам найти другие места для просмотра игр ЧМ.

Россия первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу FIFA. Игры принимают 11 российских городов. Мундиаль завершится 15 июля.