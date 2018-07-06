РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 6 июл. В подмосковном Домодедове на территории ритейл-парка стартовало строительство магазина спортивных товаров «Декатлон», общая площадь торгового объекта составит свыше 2 тысяч квадратных метров, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

В одноэтажном здании, общей площадью 2 862 квадратных метра, расположится торговый зал, а также будут предусмотрены производственно-техническая и административно-бытовая зоны. В них разместят помещения разгрузки товаров, комнаты для персонала, гардеробные и душевые, технические и вспомогательные помещения. В торговом зале гипермаркета обустроят зону торговли, зону для тестирования спортинвентаря, кассы и зону обслуживания покупателей.

«Спортивный магазин будет возведен за счет средств инвестора. Застройщиком выступает ООО «Блу Хаус». Плановое завершение строительства – четвертый квартал 2018 года», – сказал начальник областного Главгосстройнадзора Артур Гарибян.

По проекту предусмотрена установка пандусов с поручнями для перемещения по территории маломобильных групп населения. На прилегающей территории оборудуют автостоянку для посетителей гипермаркета, а также обустроят тротуары. После ввода в эксплуатацию будет создано 90 рабочих мест.

«Главгосстройнадзором составлен график проверок на весь период строительства. К проверкам будут привлекаться специалисты ГБУ «Мособлстройцнил», которые проведут комплекс лабораторно-инструментальных исследований», – отметил Гарибян.