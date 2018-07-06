РИАМО - 6 июл. Спасатели вытащили из Москвы-реки мужчину в районе Пушкинской набережной, он был в одних носках и сильно пьян, спасатели также вызвали полицию, сообщил РИАМО в пятницу сотрудник пресс-службы столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

«В 14:05 спасатели Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах, ПСС «Крымский мост» во время патрулирования заметили мужчину, неуверенно плывущего по реке Москве в сторону фарватера в районе Пушкинской набережной. Спасатели подняли его на борт катера. Мужчина оказался в алкогольном опьянении, без одежды, в одних носках», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что спасатели доставили мужчину на станцию, вызвали полицию.