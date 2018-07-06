РИАМО - 6 июл. Заслуженный художник РФ, художник-постановщик по костюмам киноконцерна «Мосфильм» Ганна Ганевская скончалась на 92 году жизни, прощание с ней состоится 7 июля, сообщается на сайте Союза кинематографистов РФ.

«Пятого июля 2018 года не стало участника Великой Отечественной войны, заслуженного художника РФ, художника-постановщика по костюмам киноконцерна «Мосфильм» Ганны Владимировны Ганевской. Коллеги-кинематографисты приносят соболезнования родным и близким Ганны Владимировны Ганевской», - говорится в сообщении.

Она родилась 12 августа 1926 года в городе Калинин. С 1957 года работала на киностудии «Мосфильм», сначала в качестве ассистента художника по костюмам в кинокартине «Солико», затем самостоятельно художником по костюмам. В ее фильмографии – около 20 фильмов.

При создании костюмов Ганевская умела увязывать приметы эпохи не только с образами персонажей, но и с индивидуальностью актеров или актрис, которые эти роли играли.

В 1976 году ей было присвоено звание «Заслуженный работник культуры РФ», в 2001 году – «Заслуженный художник Российской Федерации». Трижды ее работы были отмечены кинопремией «Ника» в номинации «за лучшую работу художника по костюмам» — за фильмы «Скверный анекдот» (1988), «Мать» (1991) и «Незримый путешественник» (1980).

Прощание состоится 7 июля в 11:00 в городской клинической больнице №4.